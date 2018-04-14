Сотрудники МЧС спасли людей из охваченной огнем квартиры во Владивостоке

Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, информация о пожаре в квартире жилого многоэтажного дома на улице Адмирала Кузнецова во Владивостоке поступила в МЧС 13 апреля в 20:45.

К моменту прибытия пожарных в подъезде дома уже наблюдалось сильное задымление. На месте было установлено, что в общем коридоре горит проводка, одна из квартир и несколько дверей квартир. Из охваченного дымом помещения пожарные спасли двух человек. Пострадавших нет.

Общая площадь распространения огня составила 30 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 26 человек и семь единиц техники.