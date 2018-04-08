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Сотрудники МЧС спасли 10 человек при тушении пожара в квартире жилого дома на западе Москвы
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Сотрудники МЧС спасли 10 человек при тушении пожара в квартире жилого дома на западе Москвы 

Агентство «Москва» 9 минут назад
Фото: Вести Калининград
В столчином районе Можайский в ходе тушения возгорания в одной из квартир жилого дома пожарные спасли шесть человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Беловежская, д. 39, корп. 2, где происходил пожар в одной из квартир, расположенной на пятом этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 40 кв. м. В ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 10 человек, из них пять детей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящий момент пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.
Агентство «Москва»: последние новости
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