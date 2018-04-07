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МЧС: Каждый калининградец должен иметь дома огнетушитель
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МЧС: Каждый калининградец должен иметь дома огнетушитель 

Вести Калининград 53 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В каждой калининградской квартире должен быть огнетушитель. Об этом напомнили в региональном ГУ МЧС. Среди требований также есть такие пункты, как немедленный вызов экстренных служб в случае возгорания и оказание посильного содействия в тушении.
«К сожалению, 90% горожан не восприняли этот призыв всерьёз. В период рейдовых поквартирных обходов сотрудникам Госпожнадзора весьма редко удаётся встретить ответственных собственников, которые действительно приобрели и поддерживают в исправности в своём жилье такое весьма полезное средство защиты от пожаров», — отметили в МЧС.
«Только в этом году в Калининграде на пожарах пострадало более десятка человек. Зачастую на пожаре выгорают полностью квартиры, дома приходят в негодное для жилья состояние — у людей под руками просто нет первичных средств пожаротушения«, —пояснил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района Алексей Митин.
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