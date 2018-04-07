МЧС: Каждый калининградец должен иметь дома огнетушитель

В каждой калининградской квартире должен быть огнетушитель. Об этом напомнили в региональном ГУ МЧС . Среди требований также есть такие пункты, как немедленный вызов экстренных служб в случае возгорания и оказание посильного содействия в тушении.

«К сожалению, 90% горожан не восприняли этот призыв всерьёз. В период рейдовых поквартирных обходов сотрудникам Госпожнадзора весьма редко удаётся встретить ответственных собственников, которые действительно приобрели и поддерживают в исправности в своём жилье такое весьма полезное средство защиты от пожаров», — отметили в МЧС.