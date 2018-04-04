«К управляющим компаниям, которые расторгают договоры с жильцами, есть вопросы»

«Ежегодно в пределах двухсот-трёхсот домов в Челябинске остаются без управления, и эта цифра с каждым годом растёт. Такие небольшие старинные дома невыгодны для управляющих компаний, поэтому они разными способами по истечении срока договора стараются отказаться от обслуживания.

В таких случаях у людей есть несколько механизмов действия. Можно самостоятельно найти компанию и определить размер оплаты содержания и текущего ремонта дома, который устроит обе стороны. Есть вариант подождать итогов конкурса, который проводит городская администрация. В Челябинске бывали случаи, когда новые управляющие компании, заходя на рынок, брали для обслуживания в первую очередь именно такие дома, чтобы заявить о себе. Уже после этого они начинают предлагать свои услуги и более коммерчески привлекательным домам с большим количеством квадратных метров.

В некоторых регионах местные власти пошли по пути создания муниципальных управляющих компаний, которые берут такие дома на обслуживание, а после этого начинают расширять свое присутствие на рынке.

Что касается ситуации отказа управляющей компании от своих клиентов, то это не совсем правильно. Должна же быть социальная ответственность, пусть это и коммерческая структура. Такие случаи — повод задуматься, вообще насколько качественно данная управляющая компания обслуживает дома. У нас есть фирмы, которые работают с подобными небольшими строениями — по 10-20 квартир, и у них все в порядке, работа идёт».