Ещё
«К управляющим компаниям, которые расторгают договоры с жильцами, есть вопросы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«К управляющим компаниям, которые расторгают договоры с жильцами, есть вопросы» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Ежегодно в пределах двухсот-трёхсот домов в Челябинске остаются без управления, и эта цифра с каждым годом растёт. Такие небольшие старинные дома невыгодны для управляющих компаний, поэтому они разными способами по истечении срока договора стараются отказаться от обслуживания.
В таких случаях у людей есть несколько механизмов действия. Можно самостоятельно найти компанию и определить размер оплаты содержания и текущего ремонта дома, который устроит обе стороны. Есть вариант подождать итогов конкурса, который проводит городская администрация. В Челябинске бывали случаи, когда новые управляющие компании, заходя на рынок, брали для обслуживания в первую очередь именно такие дома, чтобы заявить о себе. Уже после этого они начинают предлагать свои услуги и более коммерчески привлекательным домам с большим количеством квадратных метров.
В некоторых регионах местные власти пошли по пути создания муниципальных управляющих компаний, которые берут такие дома на обслуживание, а после этого начинают расширять свое присутствие на рынке.
Что касается ситуации отказа управляющей компании от своих клиентов, то это не совсем правильно. Должна же быть социальная ответственность, пусть это и коммерческая структура. Такие случаи — повод задуматься, вообще насколько качественно данная управляющая компания обслуживает дома. У нас есть фирмы, которые работают с подобными небольшими строениями — по 10-20 квартир, и у них все в порядке, работа идёт».
Фото Евгения Поторочина.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Mash: недвижимость начальника МЧС Кемеровской области стоит десятки миллионов Власти республики выделили полмиллиона рублей поисковым отрядам Чувашии Названа одна из причин крупного пожара в пятиэтажном самострое в Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»184
Украина будет задерживать все крымские суда451
Сестры с электродами в мозге покончили с собой29
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля30
Кемеровчанину по ошибке перевели на счет 30 млн рублей58
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение