Недвижимость Северной Италии — озёра, горы, море

Риэлтор компании Casa Nostra Елена Ноженко:

«Тривенето включает три области — Автономный регион Трентино-Альто-Адидже (Южный Тироль), Венето и Фриули-Венеция-Джулию. Самая экономически успешная и развитая часть Италии . Богатая история и разнообразие природных ландшафтов — от морского побережья до горных вершин — делают местность привлекательной для отдыха, а хороший климат, отличная экология, высокий уровень жизни и развитая инфраструктура — идеальным местом для постоянного проживания».

Причины привлекательности туристической недвижимости на Севере Италии

Большой и стабильный туристический поток

Венето занимает первое место в Италии по количеству туристов — 16,2% от общего числа. Из них 53% выбирают Венецию и курорты Венецианской Ривьеры, 25% — провинцию Верона . На втором месте — Трентино-Альто-Адидже — 12,0%, и третьем — Тоскана — 11,0%. Интересно, что по количеству иностранных туристов первое место у Альто-Адидже — 68,6%, второе у Венето 67,2% и только на третьем Лацио (включая Рим ) — 61,0%.

Высокий спрос на недвижимость

Недвижимость Северной Италии востребована как среди итальянцев, так и среди иностранных покупателей. Приобретая виллу или квартиру в Венето или Трентино-Альто-Адидже, вы гарантируете себе отпуск в комфортных для жизни и отдыха условиях.

Инвестиционная привлекательность

Недвижимость интересна для инвесторов благодаря устойчивым ценам. Несмотря на кризис, последствия которого до сих пор ощущаются в Италии, стоимость объектов в этих регионах, за исключением горнолыжных курортов, понизились всего на несколько процентов. Рынок остаётся активным. Средние сроки продажи виллы в Венето и на озере Гарда — около года, квартиры — около 6 месяцев.

Средняя цена аренды двухкомнатной квартиры (4 спальных места) в неделю:

На озерах: в июне — €560, в июле — €700, в августе — €850.

В горах: в июне — €365, в июле — €525, в августе — 680 (зимой цены выше).

На морских курортах: в июне — €350, в июле — €510, в августе — €670.

Озеро Гарда

Одно из самых популярных туристических направлений в Италии. Процветало даже в самые тяжелые годы кризиса. По итогам 2016-го турпоток превысил 24 млн человек. Это в 2 раза больше, чем в Сардинию и в 1,5 — чем в Лигурию. Именно здесь зарегистрированы самые высокие, из больших итальянских озёр, темпы роста продаж недвижимости: Гарда — 10,4%, Маджоре — 8,8%, Комо — 5,2%, Изео — 1,7% (данные за 2016 год).

Побережье озера можно разделить на 4 зоны:

Южная оконечность — равнинная часть между Пескьера-дель-Гарда и Дезенцано с хорошим транспортным сообщением, рядом — автострада А4 и железнодорожная ветка Милан-Венеция, а также меджународные аэропорты Верона и Бергамо . Здесь развит туризм low cost. Много кемпингов и туристических деревень, здесь же — большие тематические парки, в том числе, Гардаленд.

В Пенескьере самые низкие цены на недвижимость — около €2300 кв.м. Можно купить квартиру в резиденции с бассейном или таунхаус. Дезенцано — столица южного побережья с хорошей туристической инфраструктурой и отличным шоппингом предлагает квартиры в жилых комплексах, пентхаусы в исторических зданиях, небольшие коттеджи и виллы. Цены — около €2700 кв.м.

Для круглогодичного отдыха — жильё на термальном курорте Сирмионе. Средняя цена — €2850 кв.м, в самой престижной части — на полуострове, может доходить до €8500 кв.м.

Западный берег Гарды разнообразен по ландшафту и недвижимости. Средние цены — около €2700 — 2800 кв. м. На холмах между Паденге и Сало — престижные виллы и шикарные усадьбы с парками, собственным причалом а иногда и пляжем. Плюс большой выбор квартир в туристических комплексах с бассейнами.

Горная часть побережья между Сало и Лимоне-дель-Гарда или Берег Лимонов, кроме вилл и квартир предлагает живописные старинные дома в центре рыбацких деревень или видовые усадьбы на склонах. Самые высокие цены на озере именно здесь — около 4500 за кв.м.

Восточный берег озера или Берег Олив — излюбленное место отдыха немцев и австрийцев. Тут и самый посещаемый на Гарде курорт — Ладзизе. Средняя стоимость «квадрата» — €3134. Немногим по популярности уступают Бардолино — €3526 кв.м, и Торри-дель-Бенако — €3656 кв.м. Кроме апартаментов в новостройках, можно найти квартиры в историческом центре и видовые виллы.

Мальчезине — рай для водных видов спорта. Здесь много вилл с видом на озеро. Средняя цена «квадрата» — около €4000.

На северной оконечности озера — курорты Рива-дель-Гарда, Торболе и Арко. Средние цены от €2500-2700 кв.м. Торболе считается европейской столицей озерного сёрфинга, а Арко — скалолазания. При этом расположены недалеко от лыжных склонов.

Горы

Эти курорты становятся всё более популярны не только зимой, но и летом. В 2016-м продажи недвижимости здесь выросли на 23,5%. Кроме природных красот и развитой инфраструктуры тут есть все условия для горных прогулок, езды на велосипеде, занятий гольфом, альпинизмом, скалолазанием, верховой ездой и многим другим. Здесь можно купить шале и квартиры в престижных локациях, а также более скромные дома в горах и небольшие квартиры в туристических резиденциях, которые всегда легко сдать в аренду.

Самые дорогие курорты Доломитовых Альп — Мадонна-ди-Кампильо — €12 700 кв.м и Кортина-д'Ампеццо — около €11 200 кв.м. И большая часть предложений — вторичное жилье.

На других престижных курортах, где строительство ещё разрешено, хотя и ограничено, цены ниже и шире предложение на первичном рынке: Бадия — €7400 кв.м, Ортизеи — €7430 кв.м, Сельва ди Валь Гардена — €8573 кв.м, Корвара — 8798 кв.м, Сан-Мартино-ди-Кастроцца — €4400 кв.м, Корвара — €5900 кв.м, Канацеи — €4700 кв.м и Моена — €4600 кв.м. Также в последние годы растёт интерес к менее известным кАндало — €3130 кв.м и Фольгария — €2250 кв.м.

Состоятельные итальянцы часто для жизни на пенсии выбирают местные Тренто — €2440кв.м, Мерано — €2980 кв.м и Больцано — €3540 кв.м.

Верона

Не только туристический центр, но и один из самых комфортабельных и удобных для жизни городов Италии. Средняя цена по городу — €1865 кв.м. Элитные пентхаусы и квартиры в центре — около €5000 кв.м, апартаменты на окраинах — €1400 кв.м и виллы в пригороде — €2160.

Среди крупных итальянских городов, Верона занимает первое место по доходности квартир. Аренда двухкомнатной квартиры приносит до 6% годовых, в то время как в Милане не выше 5%, в Турине — 4,5%, а в Риме — 3%.

Венеция

Нужно быть очень оригинальным человеком, чтобы захотеть поселиться в центре Венеции, но тем не менее спрос на недвижимость в этом городе никогда не падает, а цены продолжали расти. Средняя стоимость на островной части — 5400-5600 евро за кв.м.

Для тех, кто ищет недвижимость на море, подойдут курорты Венецианской ривьеры. Самый ходовой тип недвижимости — квартиры. Недороги в содержании и быстро продаются/сдаются в аренду. В Езоло (€2828 кв.м), Каорле (€2669 кв.м), Эраклее (€1900 кв.м) большой выбор квартир в новых комплексах с бассейном и на вторичном рынке.

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.

Фото Bishops Adventures