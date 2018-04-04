Ещё
Московские промзоны поразили обилием жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские промзоны поразили обилием жилья 

dom.lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Из 306 проектов на первичном рынке недвижимости Москвы 126 реализуется на территории производственно-коммунального назначения. Об этом говорится в исследовании компании «Бест-Новострой», которое поступило в редакцию «Дома» 4 апреля.
Общая площадь строящегося в промзонах жилья составляет 22,9 миллиона квадратных метров, 51 процент этого объема сконцентрирован в трех административных округах столицы: ЮВАО, ЮАО и СЗАО.
«Сейчас на бывших производственно-коммунальных территориях реализуется 11 масштабных — проектной площадью более 500 тысяч квадратных метров —ЖК общей площадью 10 миллионов квадратных метров, — отмечает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «Бест-Новострой». — Все они находятся в активной стадии реализации, в рамках новых очередей на рынок постоянно выходят новые корпуса, что с учетом масштабов этих проектов будет еще несколько лет поддерживать на достаточно высоком уровне объемы предложения на столичном рынке новостроек».
Согласно ранее опубликованным данным, семь из десяти квартир в новостройках Москвы продаются в жилых комплексах на землях бывших промышленных зон. В конце 2017 года московские власти заявили о том, что на освоение территорий промзон города потребуется 2,5 триллиона рублей.
dom.lenta.ru: последние новости
Сдали нервы Забирай ее скорей Названы курорты Крыма с самыми дешевыми квартирами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда156
Япония заявила протест России148
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек98
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»63
Бориса Джонсона поймали на лжи о России245
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение