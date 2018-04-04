Московские промзоны поразили обилием жилья

Из 306 проектов на первичном рынке недвижимости Москвы 126 реализуется на территории производственно-коммунального назначения. Об этом говорится в исследовании компании «Бест-Новострой», которое поступило в редакцию «Дома» 4 апреля.

Общая площадь строящегося в промзонах жилья составляет 22,9 миллиона квадратных метров, 51 процент этого объема сконцентрирован в трех административных округах столицы: ЮВАО, ЮАО и СЗАО.

«Сейчас на бывших производственно-коммунальных территориях реализуется 11 масштабных — проектной площадью более 500 тысяч квадратных метров —ЖК общей площадью 10 миллионов квадратных метров, — отмечает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «Бест-Новострой». — Все они находятся в активной стадии реализации, в рамках новых очередей на рынок постоянно выходят новые корпуса, что с учетом масштабов этих проектов будет еще несколько лет поддерживать на достаточно высоком уровне объемы предложения на столичном рынке новостроек».