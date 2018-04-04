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На Кипре иностранцы впервые опередили местных жителей по спросу на недвижимость
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На Кипре иностранцы впервые опередили местных жителей по спросу на недвижимость 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
В марте 2017 года число сделок с недвижимостью на Кипре равнялось 626. Таким образом, продажи недвижимости на острове выросли на 23% за год, пишет Cyprus Property News. Но этот рост оказался меньше соответствующих показателей февраля. Покупательская активность увеличилась во всех регионах, кроме Фамагусты. Лидировала в этом отношении Никосия (+59%), за ней следуют Лимассол (+35%), Пафос (+6%) и Ларнака (+3%). В первом квартале 2018 года число договоров купли-продажи недвижимости на Кипре увеличилось на 41% по сравнению с первыми тремя месяцами 2017-го. Самый заметный прирост показала Фамагуста (+75%), далее идут Никосия (+64%), Лимассол (+47%), Пафос (+45%) и Ларнака (+4%). Что касается сделок с иностранцами, то в марте 2018 года лидировал в этом отношении Пафос (129 сделок). Следом идут Лимассол (83), Ларнака (49), Никосия (22) и Фамагуста (22).
В нашей базе — более 9000 предложений по продаже жилья на Кипре.
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