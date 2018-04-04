58 млн рублей нужно найти Ижевску на завершение строительства школы искусств в микрорайоне «Столичный»

Ижевск. Удмуртия . На завершение строительства школы искусств №3 в микрорайоне «Столичный» Ижевску нужно найти 58 млн рублей. Как рассказала журналистам начальник управления по культуре и туризму администрации города Татьяна Шитова , в бюджете столицы денег на эти цели нет, а потому и конкретные сроки ввода объекта в эксплуатацию неизвестны.

Напомним, строительство объекта началось в 2013 году. Через 2 года работы были приостановлены.

«Изначально была договоренность, что финансирование происходит за счет средств Удмуртской Республики. Профинансирована была лишь часть строительства. Администрации Ижевска было рекомендовано самостоятельно изыскать средства на завершение», — пояснила Татьяна Шитова.

Отметим, мкрн «Столичный» рассчитан на 25 тыс. жителей. Школа искусств №3 сможет принять около 700 учащихся.