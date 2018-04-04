Ещё
58 млн рублей нужно найти Ижевску на завершение строительства школы искусств в микрорайоне «Столичный»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

58 млн рублей нужно найти Ижевску на завершение строительства школы искусств в микрорайоне «Столичный» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. На завершение строительства школы искусств №3 в микрорайоне «Столичный» Ижевску нужно найти 58 млн рублей. Как рассказала журналистам начальник управления по культуре и туризму администрации города Татьяна Шитова, в бюджете столицы денег на эти цели нет, а потому и конкретные сроки ввода объекта в эксплуатацию неизвестны.
Напомним, строительство объекта началось в 2013 году. Через 2 года работы были приостановлены.
«Изначально была договоренность, что финансирование происходит за счет средств Удмуртской Республики. Профинансирована была лишь часть строительства. Администрации Ижевска было рекомендовано самостоятельно изыскать средства на завершение», — пояснила Татьяна Шитова.
В настоящее время власти столицы ищут инвестора.
Отметим, мкрн «Столичный» рассчитан на 25 тыс. жителей. Школа искусств №3 сможет принять около 700 учащихся.
ИА «Сусанин»: последние новости
Администрация Можгинского района незаконно передала квартиру своему бывшему главе СМИ: в доме главы кемеровского МЧС Александра Мамонтова начались обыски Компания, которой принадлежал ТЦ «Зимняя Вишня», пожертвовала семьям погибших 192 млн рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда156
Япония заявила протест России148
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек98
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»63
Бориса Джонсона поймали на лжи о России245
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение