Власти Зеленограда стараются быстрее закончить строительство стадиона в Старом Крюково 

Основные усилия будут направлены на завершение строительства футбольного поля с инфраструктурой в 9 микрорайоне.
Об этом сообщил на заседании окружной коллегии в префектуре заместитель префекта ЗелАО Дмитрий Морозов. По его словам, длительные сроки проведения судебных процедур по расторжению контрактных обязательств не позволяют сегодня продолжать строительство объекта. «Однако мы постараемся завершить это строительство как можно быстрее», — подчеркнул Морозов.
В своем докладе по выполнению Адресно-инвестиционной программы города Москвы и плана-графика ввода объектов на территории Зеленограда в 2017 году и планах на 2018 год зампрефекта также сообщил, что в прошлом году было введено в эксплуатацию 13 новых объектов общей площадью более 207 тыс. кв. м. Это в два раза больше, чем в 2016 году, когда в Зеленограде было введено в эксплуатацию 93 тыс. кв. м недвижимости. В минувшем году деятельность технических заказчиков, подрядных и эксплуатационных организаций, контрольных органов была направлена на выполнение плановых показателей строительства на территории округа. В 2018 году в Зеленограде планируется ввести в эксплуатацию порядка 155 тыс. кв. м новой недвижимости.