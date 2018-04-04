Власти Зеленограда стараются быстрее закончить строительство стадиона в Старом Крюково

Основные усилия будут направлены на завершение строительства футбольного поля с инфраструктурой в 9 микрорайоне.

Об этом сообщил на заседании окружной коллегии в префектуре заместитель префекта ЗелАО Дмитрий Морозов. По его словам, длительные сроки проведения судебных процедур по расторжению контрактных обязательств не позволяют сегодня продолжать строительство объекта. «Однако мы постараемся завершить это строительство как можно быстрее», — подчеркнул Морозов.