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19 аварийных домов снесут в центре Нижнего Новгорода
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19 аварийных домов снесут в центре Нижнего Новгорода 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
19 аварийных домов снесут в Нижегородском районе столицы Приволжья до 15 июня. На проведение данных работ выделено 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как заявил первый заместитель главы администрации Нижегородского района Александр Вовненко, в планах демонтировать здания на улицах Грузинской, Малой Ямской, 3-ей Ямской, Маслякова, Сеченова, Чернышевского, Дальней, Большая Перекрестная, на Сенной площади и в Лудильном переулке.
По состоянию на текущий момент в районе расселен 91 аварийный дом. На их снос понадобится 96,8 миллиона рублей. В очереди на расселение к июлю находится еще 38 домов. 20 зданий в центре города планируется включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Напомним, жильцы аварийного дома в деревне Слободское переехали в новые квартиры.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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