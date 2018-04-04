19 аварийных домов снесут в центре Нижнего Новгорода

19 аварийных домов снесут в Нижегородском районе столицы Приволжья до 15 июня. На проведение данных работ выделено 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как заявил первый заместитель главы администрации Нижегородского района Александр Вовненко, в планах демонтировать здания на улицах Грузинской, Малой Ямской, 3-ей Ямской, Маслякова, Сеченова, Чернышевского, Дальней, Большая Перекрестная, на Сенной площади и в Лудильном переулке.

По состоянию на текущий момент в районе расселен 91 аварийный дом. На их снос понадобится 96,8 миллиона рублей. В очереди на расселение к июлю находится еще 38 домов. 20 зданий в центре города планируется включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Напомним, жильцы аварийного дома в деревне Слободское переехали в новые квартиры.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода