Ещё
Владимир Чикунов расказал, на что депутаты направили восемь миллионов рублей в прошедшем году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Чикунов расказал, на что депутаты направили восемь миллионов рублей в прошедшем году 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Глава муниципального округа Новогиреево сообщил о расходовании средств на мероприятия по социально-экономическому развитию района Новогиреево в 2017 году.
По информации главы муниципального округа Новогиреево Владимира Чикунова, депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево в прошлом году направили восемь миллионов сто шестьдесят три тысячи рублей на мероприятия по социально-экономическому развитию района Новогиреево.
Решения депутатов были приняты в рамках осуществления отдельных полномочий города Москвы, установленных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
На сумму один миллион рублей была оказана материальная помощь гражданам льготной категории; на ремонт квартир детей-сирот потратили триста тридцать тысяч рублей; три миллиона триста сорок четыре тысячи пятьсот рублей израсходовано на покупку товаров длительного пользования для льготных категорий граждан; благоустройство территории по адресу: Зелёный проспект, дом 68 корпус 1 обошлось в один миллион шестьсот тысяч рублей.
Все перечисленные мероприятия проведены по предложениям Совета депутатов с учётом мнений и пожеланий жителей муниципального округа.
Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
Бывший кинотеатр «Киргизия» откроется в конце 2019 года в новом качестве Мусоропропод отремонтировали по заявлению жителя на портал «Наш город» В Новогирееве на субботники выйдут все, кто любит наш район
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда165
Япония заявила протест России148
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»66
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек99
Бориса Джонсона поймали на лжи о России245
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение