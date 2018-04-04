Владимир Чикунов расказал, на что депутаты направили восемь миллионов рублей в прошедшем году

Глава муниципального округа Новогиреево сообщил о расходовании средств на мероприятия по социально-экономическому развитию района Новогиреево в 2017 году.

По информации главы муниципального округа Новогиреево Владимира Чикунова, депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево в прошлом году направили восемь миллионов сто шестьдесят три тысячи рублей на мероприятия по социально-экономическому развитию района Новогиреево.

Решения депутатов были приняты в рамках осуществления отдельных полномочий города Москвы , установленных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

На сумму один миллион рублей была оказана материальная помощь гражданам льготной категории; на ремонт квартир детей-сирот потратили триста тридцать тысяч рублей; три миллиона триста сорок четыре тысячи пятьсот рублей израсходовано на покупку товаров длительного пользования для льготных категорий граждан; благоустройство территории по адресу: Зелёный проспект, дом 68 корпус 1 обошлось в один миллион шестьсот тысяч рублей.

Все перечисленные мероприятия проведены по предложениям Совета депутатов с учётом мнений и пожеланий жителей муниципального округа.