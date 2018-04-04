Более 2,3 тыс. электронных документов поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья в 2018 г

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области в первом квартале текущего года поступило более 2,3 тысячи документов в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«С начала 2018 года через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главгосстройнадзор поступило 2307 документов в электронном виде», — сообщил руководитель ведомства Руслан Тагиев

Уточняется, что за указанный период в Главгосстройнадзор поступило 210 извещений о начале строительства (реконструкции) объектов, 150 извещений об окончании строительства, 127 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы.

В настоящее время в рамках осуществления функции государственного строительного надзора через личный кабинет застройщика на портале госуслуг участники строительства подают 12 документов в Главгосстройнадзор.

При условии ведения застройщиком исполнительной документации в ведомственной информационной системе стройнадзора и подключении строящихся объектов к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» кратно сокращается количество надзорных мероприятий и сроки их проведения.

Помимо этого, Главгосстройнадзор запустил электронные сервисы по подаче заявления на выдачу заключения о соответствии застройщика и проектной документации требованиям 214-ФЗ, предоставление ежеквартальной отчетности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.