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Более 2,3 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья в январе-марте
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Более 2,3 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья в январе-марте 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Свыше 2,3 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Московской области в I квартале 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«С начала 2018 г. через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главгосстройнадзор поступило 2 тыс. 307 документов в электронном виде», — приводятся в сообщении слова начальника надзорного ведомства Руслана Тагиева.
В пресс-службе добавили, что за указанный период в ведомство поступило 210 извещений о начале строительства (реконструкции) объектов, 150 извещений об окончании строительства, 127 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы.
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