Более 2,3 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья в январе-марте

Свыше 2,3 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Московской области в I квартале 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала 2018 г. через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главгосстройнадзор поступило 2 тыс. 307 документов в электронном виде», — приводятся в сообщении слова начальника надзорного ведомства Руслана Тагиева

В пресс-службе добавили, что за указанный период в ведомство поступило 210 извещений о начале строительства (реконструкции) объектов, 150 извещений об окончании строительства, 127 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы.