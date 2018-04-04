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Daimler AG и ПАО КАМАЗ увеличили выручку
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Daimler AG и ПАО КАМАЗ увеличили выручку 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Недавно прошла открытая пресс-конференция концерна Daimler AG и ПАО КАМАЗ, в рамках которой были подведены итоги сотрудничества за прошлый год. Как оказалось, достигнутые показатели стали самыми успешными за всю историю компании.
Финансовый директор отметил, что в прошлом году им удалось добиться действительно невероятных результатов. Оборот ДК Рус был увеличен на сто тридцать один процент, а прибыль выросла на восемьдесят восемь процентов. Более того, были увеличены продажи грузовой техники Mercedes-Benz на сто семьдесят процентов, а автобусов — на сорок процентов.
Представители компании отметили, что добиться этих показателей роста удалось благодаря тому, что ситуация на рынке России стабилизировалась и начинает развиваться с положительной динамикой. Многие клиенты, которые ранее откладывали покупку новых автомобилей, убедившись в стабильности ситуации, пошли на этот шаг в прошлом году.
В прошлом году была построена новая производственная площадка, которая предназначена для выпуска каркасов кабин. В настоящее время ведутся работы по техническому оснащению завода, а полноценное производство будет запущено уже в следующем году.
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