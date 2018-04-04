Медведев: нужно завершить работу по обеспечению жильем научных сотрудников

Председатель правительства в среду провел рабочую встречу с главой ФАНО Михаилом Котюковым

"Это очень важно, потому что этим мы еще начали заниматься в 2010 году, там было мое поручение. Но и постепенно, с учетом того, что и кадровый состав академии постоянно обновляется, эту задачу нужно довести до абсолютного завершения, поскольку для научного сотрудника, особенно для молодого научного сотрудника, очень важно, чтобы было жилье. Это, собственно, то, что закрепляет научные кадры в Российской Федерации", — заявил Медведев.

В свою очередь Котюков отметил, что сейчас есть необходимые средства для строительства домов и общежитий для российских ученых.

"В целом я могу сказать, что если эти темпы сохранятся, мы к 2020 году сможем выполнить задачу по обеспечению жильем пяти тысяч семей научных сотрудников", — сказал Котюков.