Ещё
Медведев: нужно завершить работу по обеспечению жильем научных сотрудников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: нужно завершить работу по обеспечению жильем научных сотрудников 

РИА Недвижимость 1 час назад
ГОРКИ, 4 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) завершить работу по обеспечению жильем научных сотрудников.
Председатель правительства в среду провел рабочую встречу с главой ФАНО Михаилом Котюковым.
"Это очень важно, потому что этим мы еще начали заниматься в 2010 году, там было мое поручение. Но и постепенно, с учетом того, что и кадровый состав академии постоянно обновляется, эту задачу нужно довести до абсолютного завершения, поскольку для научного сотрудника, особенно для молодого научного сотрудника, очень важно, чтобы было жилье. Это, собственно, то, что закрепляет научные кадры в Российской Федерации", — заявил Медведев.
В свою очередь Котюков отметил, что сейчас есть необходимые средства для строительства домов и общежитий для российских ученых.
"В целом я могу сказать, что если эти темпы сохранятся, мы к 2020 году сможем выполнить задачу по обеспечению жильем пяти тысяч семей научных сотрудников", — сказал Котюков.
РИА Недвижимость: последние новости
Перенос кинотеатров на нижние этажи ТЦ технически неосуществим - киносети Дома Немецкого рынка в Москве получили охранный статус На востоке Москвы появится новый спорткомплекс
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда165
Япония заявила протест России148
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»66
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек99
Бориса Джонсона поймали на лжи о России245
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение