Договор купли-продажи земли признан недействительным

Мой Калининград . В Калининградской области по иску прокурора признан недействительным договор купли-продажи 202 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Гвардейском городском округе.

Основанием для обращения прокурора в суд послужили материалы проверки соблюдения земельного законодательства. Установлено, что в апреле 2017 года арендатор земельного участка обратился в администрацию МО «Гвардейский городской округ» с заявлением о предоставлении его в собственность, поскольку на нем располагается принадлежащий ему на праве собственности объект недвижимости.

В мае 2017 управлением имущественных и земельных отношений администрации МО «Гвардейский городской округ» с ним заключен договор купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 4 апреля 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района, установлено, что на земельном участке на момент его предоставления в собственность отсутствовали какие-либо нежилые здания, т.е. объект недвижимости арендатором не возводился и существовал только на бумаге.

Таким образом, земельный участок площадью 202 га передан гражданину в собственность с нарушением ст. 27 и 39.20 ЗК Российской Федерации , в связи с чем, заключенный с ним в 2017 году договор купли-продажи является недействительным.

Гвардейский районный суд согласился с доводами прокуратуры и признал недействительным в силу ничтожности договор купли-продажи земельного участка, применил последствия недействительности ничтожной сделки и исключил из государственного кадастра недвижимости сведения о праве собственности на земельный участок площадью 202 га.

Решение суда в законную силу не вступило.