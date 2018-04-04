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Договор купли-продажи земли признан недействительным
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Договор купли-продажи земли признан недействительным 

Мой Калининград 2 часа назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области по иску прокурора признан недействительным договор купли-продажи 202 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Гвардейском городском округе.
Основанием для обращения прокурора в суд послужили материалы проверки соблюдения земельного законодательства. Установлено, что в апреле 2017 года арендатор земельного участка обратился в администрацию МО «Гвардейский городской округ» с заявлением о предоставлении его в собственность, поскольку на нем располагается принадлежащий ему на праве собственности объект недвижимости.
В мае 2017 управлением имущественных и земельных отношений администрации МО «Гвардейский городской округ» с ним заключен договор купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 4 апреля 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой района, установлено, что на земельном участке на момент его предоставления в собственность отсутствовали какие-либо нежилые здания, т.е. объект недвижимости арендатором не возводился и существовал только на бумаге.
Таким образом, земельный участок площадью 202 га передан гражданину в собственность с нарушением ст. 27 и 39.20 ЗК Российской Федерации, в связи с чем, заключенный с ним в 2017 году договор купли-продажи является недействительным.
Гвардейский районный суд согласился с доводами прокуратуры и признал недействительным в силу ничтожности договор купли-продажи земельного участка, применил последствия недействительности ничтожной сделки и исключил из государственного кадастра недвижимости сведения о праве собственности на земельный участок площадью 202 га.
Решение суда в законную силу не вступило.
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