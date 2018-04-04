Главный аэропорт Коста-Бланки удвоил количество рейсов из России

Побережье Коста-Бланка ожидает принять в нынешнем году 300 000 туристов из России . В связи с этим увеличено число соответствующих рейсов из аэропорта Аликанте, пишет RTN Online.

По данным официальной статистики, в Испании сейчас проживают 70 000 россиян. Из них 25 000 выбрали своим домом провинцию Аликанте. В самом Аликанте зарегистрировано 1500 выходцев из России, в Ориуэле — 990, в Бенидорме — 640, в Алтее — 580, в Гуардамаре — 475, в Кальпе — 429, а в Рохалесе — 389.

Коста-Бланка опережает Коста-дель-Соль по предпочтениям российских туристов благодаря более приятному климату, ценам на недвижимость и умеренной стоимости жизни. По информации Агентства туризма Валенсии, за 2017 год поток российских путешественников вырос на 14,1%. При этом 85% туристов выбрали для отдыха провинцию Аликанте.

Директор компании BENNECKE Елена Иванова : «Безусловно, увеличение числа рейсов из России будет способствовать как росту туристической привлекательности Коста-Бланки у российских туристов, так и увеличению спроса на местную недвижимость. Мы вообще отмечаем подъем интереса к квадратным метрам побережья в последнее время. И конечно же, людям важно иметь возможность быстро и просто добираться до места отдыха.

Что касается популярности провинции Аликанте у русскоязычных граждан, то я объясняю это прежде всего более комфортным, чем в других регионах Испании, климатом. Здесь самое теплое море, а зимой практически не требуется одежда для холодов. Кроме того, стоимость жизни ниже, чем в других частях Испании».