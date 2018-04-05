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В Сысерти сдается в аренду одноэтажное здание
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В Сысерти сдается в аренду одноэтажное здание 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области сдает в аренду объект недвижимости, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, д. № 1.
Общая характеристика объекта:
Здание нежилого назначения.1-этажное здание, литер Б, Б1, общей площадью 562,3 кв.м. Отдельный вход. Коммуникации отключены. Одновременно, с передачей прав владения и пользования объектом, к арендатору переходит на срок аренды объекта право пользования земельным участком (кадастровый номер 66:25:2901024:81). Капитальный и текущий ремонт здания осуществляется за счет арендатора.
Условия аренды:
Ежемесячная арендная плата за пользование зданием — 42 672 (сорок две тысячи шестьсот семьдесят два) руб. 95 копеек с учетом НДС, без учета коммунальных платежей. Договор аренды заключается на 5-летний срок.
Условия передачи помещений:
Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора аренды; договор аренды заключается по итогам проведенного аукциона с победителем на пятилетний срок.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, 7-922-037-87-97 или через сайт www.rdmugiso.ru.
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