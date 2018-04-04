В поселке Ис РД МУГИСО реализует недвижимость

Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предлагает к продаже объект недвижимости — нежилое здание конторы лесничества, расположенный по адресу: Свердловская область, г.о. Нижнетуринский, п. Ис, ул. Артема, д. 214.

Общая характеристика объекта:

Нежилое здание. Тип здания — контора лесничества, количество этажей — 1 (год постройки — 1971). Отдельный вход. Электричество, канализация отсутствуют, отопление печное.

Общая характеристика здания предлагаемого к продаже:

Нежилое здание конторы лесничества (литера Б, б, б1, б2): общая площадь 107,1 кв.м. Стоимость здания — 293 000 рублей.

Условия передачи здания:

Объект передается путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилого здания конторы лесничества; по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 7 922 037 87 97 или через сайт www.rdmugiso.ru.