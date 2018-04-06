Роспотребнадзор за неделю выявил 37 случаев завышения цен в гостиницах во время ЧМ-2018

Роспотребнадзор выявил 37 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание во время Чемпионата мира по футболу, сообщает ведомство. «В целом было выявлено 539 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 37 случаев) и 110 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — говорится в сообщении. За неделю Роспотребнадзор выписал штрафы на 4,4 млн рублей. В 2016 году правительство РФ установило максимальную стоимость для гостиниц на время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018. Средства размещения не имеют права брать со своих клиентов сумму выше указанной стоимости. Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Саранске. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России Сочи , Нижнем Новгороде, Самаре Волгограде , Ростове-на-Дону, Калининграде