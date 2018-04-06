Ещё
Роспотребнадзор за неделю выявил 37 случаев завышения цен в гостиницах во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ

Роспотребнадзор за неделю выявил 37 случаев завышения цен в гостиницах во время ЧМ-2018 

Rambler News Service 21 минуту назад
Фото: Все для Вас
Роспотребнадзор выявил 37 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание во время Чемпионата мира по футболу, сообщает ведомство.
«В целом было выявлено 539 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 37 случаев) и 110 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — говорится в сообщении.
За неделю Роспотребнадзор выписал штрафы на 4,4 млн рублей.
В 2016 году правительство РФ установило максимальную стоимость для гостиниц на время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018. Средства размещения не имеют права брать со своих клиентов сумму выше указанной стоимости.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
Rambler News Service: последние новости
Mail.ru покупает цифровое агентство недвижимости «33 Слона» Правительство в 2018 году отберет проекты мусоросжигательных электростанций на Кубани и в Ставрополье Глава Дом.РФ раскритиковал систему сбора статистики о строящемся жилье в России
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая268
Россиянам посоветовали отказаться от доллара313
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова67
«Новичок» оказался родом из-под Саратова209
США отказались дружить с РФ406
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение