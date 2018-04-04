Ещё
В Екатеринбурге продают полуразрушенную усадьбу купца Тупикова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге продают полуразрушенную усадьбу купца Тупикова 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» планирует к продаже объект недвижимости в стадии разрушения (административное здание) по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 29/улица Володарского, д.2, литер Б.
Площадь: общая 40,4 кв.м. Инвентарный номер: 127862Б21. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое здание.
Объект представляет собой кирпичное здание в стадии разрушения, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С. Е. Тупикова: склад», год постройки 1890-1926 г.г. Фактически от здания сохранилась только одна стена, которая находится в неудовлетворительном состоянии, все остальные конструктивные элементы отсутствуют.
Объект расположен на земельном участке площадью 371 кв.м. Стоимость объекта— 8 850 000,00 руб. с НДС.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7-922-196-63-73 или через сайт www.rdmugiso.ru.
АиФ Урал: последние новости
На Пролетарской в Екатеринбурге выставили на продажу особняк В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за 100 обманутых дольщиков МУГИСО продает отапливаемый подвал в центре Екатеринбурга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»194
Япония заявила протест России103
Бориса Джонсона поймали на лжи о России223
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин142
Шойгу предупредил о новой угрозе241
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение