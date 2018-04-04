Один человек погиб при пожаре на юге столицы

Возгорание произошло в одной из квартир на 4 этаже пятиэтажного дома.

В среду, 4 апреля, в одной из квартир жилого дома на юге Москвы произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Возгорание произошло по адресу: улица Ереванская, дом № 12, корпус 1, на 4 этаже пятиэтажного дома.

Информация о пожаре в квартире на ул. Ереванская, дом 12, корпус 1 https://t.co/l6BvGIYFVO

МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 4 апреля 2018 г.

В пресс-службе отметили, что площадь пожара составила 8 квадратных метров. Из горящей квартиры удалось спасти 5 человек. К сожалению, имеется пострадавший.

Пожар разгорелся в 10:28 по московскому времени. В 10:55 его удалось ликвидировать.

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