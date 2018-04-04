Более 400 миллионов направят на ремонт систем водоснабжения в Ульяновской области

Более 400 млн рублей направят на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения Ульяновской области в 2018 году, сообщается на сайте правительства региона.

290 млн рублей из данных средств, выделенные бюджетами всех уровней, пойдут на улучшение водоснабжения в 78 населенных пунктах региона. Из них в 17 районах ремонт выполнит ОГКП «Ульяновский областной водоканал». Кроме того, в этом году планируют начать строительство блочных очистных сооружений в Барыше. Также в рамках концессионного соглашения «Водоканал» выделит 118 млн рублей на ремонт системы водоснабжения Димитровграда.