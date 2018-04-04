Более 400 миллионов направят на ремонт систем водоснабжения в Ульяновской области 

Более 400 млн рублей направят на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения Ульяновской области в 2018 году, сообщается на сайте правительства региона.
290 млн рублей из данных средств, выделенные бюджетами всех уровней, пойдут на улучшение водоснабжения в 78 населенных пунктах региона. Из них в 17 районах ремонт выполнит ОГКП «Ульяновский областной водоканал». Кроме того, в этом году планируют начать строительство блочных очистных сооружений в Барыше. Также в рамках концессионного соглашения «Водоканал» выделит 118 млн рублей на ремонт системы водоснабжения Димитровграда.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на аппаратном совещании 2 апреля сказал, что вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой является приоритетным для региона. По его словам, на развитие водоснабжения с 2006 года уже было направлено почти 1,5 млрд рублей. Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин уточнил, что с этого времени количество аварий и нештатных ситуаций водоснабжения снижено в 4,7 раза — с 1287 до 272.
Фото: Евгений Поторочин