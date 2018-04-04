На востоке Москвы появится новый спорткомплекс

МОСКВА , 4 апр — РИА Недвижимость. В Преображенском районе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 4 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении Москомархитектуры.

На первом этаже здания на Халтуринской улице будет находиться диагностический центр, на втором — бассейн, на третьем — раздевалки, а также студия сайкла и антигравити. Тренажерный зал и два помещения для групповых занятий разместятся на четвертом этаже, сообщается в пресс-релизе.

Фасады физкультурного комплекса будут выполнены в темно-серой гамме, с чередованием светопрозрачных и глухих частей, отмечается в сообщении.

Как указывается в нем, заказчик проекта — ООО «Стройинвестпроект».