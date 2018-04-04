Москвичи не хотят селиться в деревянных домах

Несмотря на утвержденную программу субсидирования кредитов на покупку деревянных домов заводского изготовления, жители Московского региона вряд ли станут приобретать такие строения для постоянного проживания. Эксперты компании «Инком— Недвижимость» подсчитали, что приобретаемые в Подмосковье деревянные дома годятся скорее для сезонного использования под дачи — постоянно в них проживают лишь 10-15% покупателей.

Сейчас в Подмосковье деревянные постройки составляют чуть более трети от всего предложения загородного рынка. Самым распространенным материалом для такого строительства является бревно (40%). Покупатели отдают предпочтение дереву в 38% случаев. За прошедший год популярность домов из дерева выросла на 7%. Главная причина роста прозаическая — необходимость экономить, отмечают эксперты компании.

Однако лишь немногие покупатели деревянных домов готовы жить в них постоянно. «В последнее время мы наблюдаем увеличение спроса в сегменте деревянных домов, — комментирует руководитель аналитического центра „Инком-Недвижимость“ Дмитрий Таганов . — Во многом это продиктовано финансовыми обстоятельствами. Приобретаемые дома годятся скорее для сезонного использования: постоянно в них проживают лишь 10-15% покупателей».

Бревно — не самый дорогой материал, требующий минимальной отделки и отлично подходящий для домов в «русском стиле». Однако у него есть существенный недостаток: со временем бревно может терять форму, что приводит к перекашиванию строения.

Чтобы стимулировать спрос на покупку деревянных домов, Правительство РФ в марте текущего года утвердило правила предоставления субсидий на покупку таких строений. с 1 апреля граждане смогут снизить выплаты по кредиту на 5%. Так, если ранее банки под покупку деревянных домов давали деньги под 15%, то со льготой кредит обойдется в 10% годовых.