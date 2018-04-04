Власти Москвы не будут застраивать Новую Москву небоскребами 

Территорию Новой Москвы не планируется застраивать высотками и небоскребами, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте Мосстройкомплекса.
«Чем плотнее город, тем лучше его экономика. Но, уплотняя застройку, важно не потерять комфорт», — заявил Хуснуллин, отметив, что не все территории подходят для такого строительства. «Например, Новую Москву мы не будем застраивать высотками», — заверил Хуснуллин.
Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщал, что на 2018 год запланирован ввод 2,5 млн кв. м недвижимости на присоединенных территориях, из которых 1,5 млн кв. м — это жилье и 1 млн кв. м. — прочие объекты.