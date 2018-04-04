Власти Москвы не будут застраивать Новую Москву небоскребами

Территорию Новой Москвы не планируется застраивать высотками и небоскребами, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , слова которого приводятся на сайте Мосстройкомплекса.

«Чем плотнее город, тем лучше его экономика. Но, уплотняя застройку, важно не потерять комфорт», — заявил Хуснуллин, отметив, что не все территории подходят для такого строительства. «Например, Новую Москву мы не будем застраивать высотками», — заверил Хуснуллин.