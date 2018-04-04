Крушим стены по закону. Что грозит омичам за незаконную перепланировку

У всех есть представление об идеальном доме. Кому-то хочется огромную ванную комнату или кухню, кто-то мечтает об окне с панорамным видом на город. Уже стало правилом в новостройках начинать жить с ремонта, но и в старых хрущёвках частенько слышен звук отбойного молотка.

Сам себе архитектор

Перепланировка позволяет создать удобные условия проживания, но тем, кто решительно собрался взяться за переделку своей квартиры, нужно знать и помнить, что многоквартирный дом является сложной технической конструкцией.

«Все работы должны быть согласованы, — говорит генеральный директор проектной организации Светлана Гоненко. — Так делается по нескольким причинам: во-первых, это установлено законом, а именно Жилищным кодексом. За неисполнение закона существует ответственность. Во-вторых, незаконная перепланировка — угроза личной безопасности. Очень многие обрушения в домах связаны именно с перепланировкой. При этом есть угроза явная, есть скрытая, когда люди, например, демонтируют вентиляцию, а потом начинаются проблемы со здоровьем. При отсутствии согласования у вас не будет возможности передать по наследству, беспрепятственно продать или заложить квартиру для получения ипотечного кредита. Повышается количество гражданских исков от недовольных соседей. И стоимость квартиры с самовольной планировкой будет ниже».

Помимо жилищного законодательства, есть ещё санитарные и противопожарные нормы. Поэтому при перепланировке не допускается размещение сан­узла, кухни над жилыми комнатами, присоединение к квартире мест общего пользования, вынос межкомнатных стен в панельных домах, обустройство жилых комнат без окон, размещение санузла над кухней.

«Важно различать перепланировку и реконструкцию, — уточняет Светлана Гоненко. — Есть контур помещения; если мы внутри ставим перегородки или ломаем — это перепланировка, если же начинаем что-то пристраивать снаружи, добавлять сверху или выкапывать снизу, подвал, например, — это уже реконструкция. Кстати, существует распространённое заблуждение: если квартира свободной планировки, можно ставить перегородки как угодно и где угодно. Но это не так, на квартиры с такой планировкой распространяются те же нормы и правила. Юридически таких квартир не существует, это рекламный трюк застройщика. Если посмотреть проектную документацию, там все перегородки есть, чётко обозначены все зоны. Делать кухню там, где должна быть комната, — грубейшее нарушение норм».

Верните стенку на место

Омичей призывают быть бдительными и присматривать за соседями, иначе прихоть одного может нанести удар по кошельку другого. А может стоить жизни. Примеров тому масса. Так, летом прошлого года в городе Междуреченске Кемеровской области обрушились пять этажей. Оказалось, в подвале была разрушена несущая стена — произошла трагедия, погибли два человека. В Красноярске после перепланировки магазина стали лопаться оконные стёкла. В Санкт-Петербурге эвакуировали дом из-за угрозы обрушения. В Омске тоже есть свои трагедии и жертвы.

Сталкиваются с незаконной перепланировкой и управляющие компании. При этом фантазии омичей изумляют своим размахом. Так, житель одного из домов на Иртышской набережной пожаловался, что у него на стенах появилась плесень. Пошли к соседу, а там посреди комнаты — бассейн. Его владелец заявляет, что имеет полное право прийти домой после работы и расслабиться, выпить рюмку, лечь в воду и любоваться кораблями на Иртыше. То, что наполненный бассейн создаёт дополнительную нагрузку на перекрытия и появились проблемы у других жильцов — ему наплевать.