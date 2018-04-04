Из-за каких глупостей россияне лишаются жилья

Лишиться недвижимости порой оказывается гораздо проще, чем получить ее

На приобретение жилья часто уходят годы — люди копят, откладывая с зарплаты, берут в долг, оформляют ипотеку, связывая себя финансовыми обязательствами на 20 лет, лишь бы обзавестись собственностью. Лишиться недвижимости порой оказывается гораздо проще, чем получить ее.

Долги и беспорядок

Случаи, когда россияне лишаются своего жилья из-за долгов, происходят регулярно. Это могут быть как крупные задолженности, как у одного из жителей Новосибирска , накопившего долгов за ЖКХ на 1,6 миллиона рублей, так и более скромные. При относительно небольшой задолженности судом обычно накладывается запрет на действия с недвижимостью — недавно жительницу Магадана лишили права распоряжаться своей квартирой из-за долга за коммуналку в 200 тысяч рублей. Женщина узнала об этом, только когда собралась продавать квартиру. После оплаты задолженности она вновь получила право распоряжаться квартирой по своему усмотрению.

«При долгах по ЖКХ управляющая компания сейчас может накладывать запрет на совершение действий по продаже на квартиры в Росреестре даже без обращения в суд. Но чаще они все же в суд обращаются, так как, выиграв дело и отдав исполнительный лист судебным приставам, есть шанс быстро получить обратно деньги. Например, деньги будут списаны со счетов должника, или при попытке продать квартиру часть денег уйдет приставам в погашение долгов, для снятия обременения с квартиры», — поясняет Николай Лавров, руководитель межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург».

Если квартира не собственная, а муниципальная, ее можно лишиться не только из-за долгов, но и просто перестав убираться. В декабре 2017 года из муниципальной квартиры выселили петербуржца, который привел жилье в антисанитарное состояние. На мужчину регулярно жаловались соседи — в итоге с проверкой пришла жилищная инспекция, которая выявила, что, помимо гор мусора, в квартире не подлежит восстановлению напольное покрытие, покрыт слоем копоти потолок, разбиты канализационные трубы, а унитаз и сантехническое оборудование полностью отсутствуют.

Азартные игры и биржевые операции

Реальное казино в России найти не так просто — для этого придется ехать в одну из игорных зон («Азов-Сити» в Краснодарском крае , «Сибирская монета» в Алтайском крае , «Приморье» в Приморской области и «Янтарная» в Калининградской области ). Но соотечественников это не останавливает, они активно проигрывают недвижимость в онлайн-казино, делают ставки в букмекерских конторах и с завидной регулярностью умудряются лишиться жилья, играя на бирже.

«Мы с мужем прожили душа в душу больше пяти лет, у нас образцовая семья, сын, — рассказывает жительница Тулы Елена. — И в 2016 году я узнала, что он уже два года как играет на ставках, задолжал 700 тысяч рублей. Оказывается, его родители продали свою квартиру, чтобы расплатиться с его долгами, и теперь им негде жить. Как только я показала, что в шоке и расстроена, его как подменили — он начал кричать, что я его никогда не любила, что не поддерживаю его, и вообще, его долги — это не мои проблемы, его родители просто решили ему помочь, а мне и пальцем шевельнуть лень. Мы развелись через несколько месяцев, разделили квартиру, я с сыном теперь живу отдельно, выплачиваю ипотеку».

На биржах очень часто проигрывают жилье пенсионеры. Дело не столько в удивительной финансовой продвинутости старшего поколения, сколько в активности мошенников. Как правило, те находят одиноких, социально незащищенных россиян и убеждают взять кредит под залог квартиры, чтобы «быстро начать зарабатывать на бирже». Часть заемных денег тратится на обучение на курсах трейдеров, остальные средства — на ставки. Первые несколько ставок действительно приносят игрокам доход, но под разными предлогами наставники не дают жертвам вывести средства из онлайна, а затем рекомендуют провальную транзакцию. Такие происшествия отмечаются по всей России — в 2016-2017 годах несколько подобных случаев было зафиксировано в Красноярске Саратове , прошлым летом на «развод» со стороны мошенников, обучающих игре на бирже, пожаловалась целая группа жителей Омска

Нашумевший случай из этого ряда произошел в декабре — 79-летняя жительница Новосибирска решила найти подработку на дому и пришла на собеседование по объявлению. Ей предложили отвечать на звонки, а потом сказали, что есть работа лучше — торговать на бирже. В качестве выгодного вложения пенсионерке порекомендовали партию вертолетов, которую якобы скоро должен купить Китай Для участия в торгах женщину убедили взять кредит на 82 тысячи рублей, а затем и продать квартиру. Следуя советам «аналитиков», женщина сначала выиграла 17 тысяч долларов, а затем проиграла все, включая вырученные за продажу жилья средства.

Подмахнул не глядя

Еще один распространенный вариант мошенничества — когда договор купли-продажи дается жертве на подпись под видом другого документа. Чаще всего документ выдают за договор залога. Такие махинации используют микрокредитные организации, а особенно — частные лица, предлагающие микрозаймы под залог недвижимости. «Компании и частные лица, выдающие микрозаймы, пользуются тем, что к ним обычно приходят люди в отчаянном положении, те, кому другим путем денег не получить, — поясняет адвокат Олег Сухов . — Они могут быть не так внимательны к документам, которые подписывают — и вместо того чтобы заложить имущество, продают его кредитору».

По такой схеме недавно лишился квартиры житель Барнаула . Мужчина набрал кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях, по ним накопились задолженности, и в отчаянии он обратился к частному лицу, выдающему деньги под залог недвижимости. Объявление мужчина нашел в газете. В итоге он получил займ в 10 тысяч рублей и потерял свою квартиру, поскольку вместо договора залога подписал договор купли-продажи. К счастью для облапошенного, суд признал его не отвечающим за свои действия на момент сделки, и квартиру удалось вернуть.