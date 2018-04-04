Правительство в 2018 году отберет проекты мусоросжигательных электростанций на Кубани и в Ставрополье

Правительство РФ планирует в 2018 году отобрать проекты строительства двух мусоросжигательных электростанций — в Краснодарском и Ставропольском краях, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Мощность каждой электростанции должна составить 55 МВТ. «Для целей проведения в 2018 году для конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на использовании отходов производства и потребления, определить перечень субъектов РФ , в которых предусматривается строительство генерирующих объектов: Краснодарский край — 55 МВт, Ставропольский край — 55 МВт», — говорится в документе. В 2017 году права на строительство четырех мусоросжигательных тепловых электростанций в Подмосковье и одной — в Татарстане получили Альтернативная генерирующая компания-1 (АГК-1) и Альтернативная генерирующая компания-2 (АГК-2), аффилированные с «Ростехом» Четыре станции в Московской области будут построены АГК-1, а строительством ТЭС в Татарстане займется АГК-2.