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Спрос на деревянные дома вырос на 7%
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Спрос на деревянные дома вырос на 7% 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Интересное явление наблюдается на отечественном рынке загородной недвижимости. Дело в том, что по данным экспертов "Инком-Недвижимость", спрос на деревянные дома на подмосковной «загородке» вырос за последний год сразу на 7%.
Но есть один важный момент — лишь каждый десятый покупатель выбирает такое жилье для постоянного проживания. По данным компании, в настоящее время деревянные дома занимают 35% предложения на загородном рынке Подмосковья, при этом треть из них относится к самой бюджетной категории — каркасной.
Как утверждает руководитель офиса «Новослободское» департамента загородной недвижимости «Инком-Недвижимость» Алексей Сенчук, в сегменте дальних дач доля каркасных построек достигает 90%. Дело в том, что у каркаса низкая себестоимость, несложная конструкция, которую можно возвести самому.
"Каркасная коробка обойдется примерно в 500-600 тысяч рублей, но чтобы получить дом с надежной крышей, окнами и всем необходимым, придется добавить еще столько же. На отделку тоже может уйти около полумиллиона", — резюмирует эксперт.
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