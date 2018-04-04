Спрос на деревянные дома вырос на 7%

Интересное явление наблюдается на отечественном рынке загородной недвижимости. Дело в том, что по данным экспертов "Инком-Недвижимость" , спрос на деревянные дома на подмосковной «загородке» вырос за последний год сразу на 7%.

Но есть один важный момент — лишь каждый десятый покупатель выбирает такое жилье для постоянного проживания. По данным компании, в настоящее время деревянные дома занимают 35% предложения на загородном рынке Подмосковья , при этом треть из них относится к самой бюджетной категории — каркасной.

Как утверждает руководитель офиса «Новослободское» департамента загородной недвижимости «Инком-Недвижимость» Алексей Сенчук, в сегменте дальних дач доля каркасных построек достигает 90%. Дело в том, что у каркаса низкая себестоимость, несложная конструкция, которую можно возвести самому.

"Каркасная коробка обойдется примерно в 500-600 тысяч рублей, но чтобы получить дом с надежной крышей, окнами и всем необходимым, придется добавить еще столько же. На отделку тоже может уйти около полумиллиона", — резюмирует эксперт.