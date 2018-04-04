Спрос на деревянные дома на подмосковной «загородке» вырос за год на 7%

Деревянные постройки составляют чуть более трети предложения на «загородке», а самым распространенным материалом для такого строительства является бревно (40%). Покупатели отдают предпочтение дереву в 38% случаев, однако лишь немногие из них живут в этих домах постоянно.

По данным Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, деревянные дома занимают 35% предложения на «загородке» Подмосковья , при этом треть из них относится к самой бюджетной категории — каркасной.

«В сегменте дальних дач доля каркасных построек достигает 90%. У каркаса низкая себестоимость, несложная конструкция, которую можно возвести самому, хотя, конечно, в таком случае есть риск допустить технологические просчеты. Каркасная коробка обойдется примерно в 500-600 тыс. руб., но чтобы получить дом с надежной крышей, окнами и всем необходимым, придется добавить еще столько же. На отделку тоже может уйти около полумиллиона», — рассказал руководитель офиса «Новослободское» Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Алексей Сенчук.

«Существует стереотип, что каркасный дом — это компромиссный, не самый качественный вариант. Однако здесь все зависит от подхода к строительству. Так, решив сэкономить на вентиляции, можно получить дом со свойствами термоса: в жару в нем будет невозможно находиться. Но есть и другие примеры: мало кто знает, что в Калифорнии из-за риска землетрясений запрещено использовать в строительстве какие-либо технологии, кроме каркасной. Но там она отточена до совершенства, и в результате получаются постройки с отличными как техническими, так и эстетическими параметрами», — дополнил руководитель офиса «Сретенское» Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Антон Архипов

40% предложения в деревянном домостроении приходится на дома из отесанного или оцилиндрованного бревна. Бревно — не самый дорогой материал, требующий минимальной отделки и отлично подходящий для домов в «русском стиле». Однако у него есть существенный недостаток: со временем бревно может терять форму, что приводит к перекашиванию строения.

«Благодаря своей доступности и выразительному внешнему виду бревно является весьма популярным материалом у покупателей во всех классах. Например, клиенты в элитном сегменте любят дома из неоцилиндрованного бревна, где снята только кора. Причем они выбирают бревна большого диаметра — 50-60 см. Подобные постройки выглядят очень презентабельно, но из-за высокой цены являются штучным товаром», — заявил Антон Архипов.

Наконец, 27% ассортимента занимают дома из бруса, который бывает цельным, профилированным или клееным. Последний — самый дорогой, но и наиболее долговечный: благодаря технологии производства он лишен недостатков бревна или обычного бруса.

В целом, говоря о плюсах и минусах деревянных строений, среди их преимуществ следует упомянуть неоспоримую экологичность и эстетику, в то время как на другой чаше весов находится подверженность дерева трансформации из-за способности накапливать влагу, а также горючесть.

По сведениям Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, за прошедший год популярность домов из дерева выросла на 7%: сейчас на них приходится 38% покупок домостроений на «загородке». Главная причина роста прозаическая — необходимость экономить.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение спроса в сегменте деревянных домов. Во многом это продиктовано финансовыми обстоятельствами. Приобретаемые дома годятся скорее для сезонного использования: постоянно в них проживают лишь 10-15% покупателей», –прокомментировал руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов