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Собственники квартир в Цюрихе требуют огромные арендные депозиты
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Собственники квартир в Цюрихе требуют огромные арендные депозиты 

Prian.ru 1 час назад
Сейчас чтобы снять трехкомнатную квартиру на окраине Цюриха, потребуется минимум $3 000 и полный пакет документов. Сюда входит не только подробная информация о доходах, характеристики с места работа, но иногда и информация из налоговой, сообщает The Local.
Более того: несмотря на то, что требовать залог в размере более трехмесячной арендной платы в Швейцарии незаконно, многие собственники просят внести предоплату за 6–9 месяцев аренды. Причем иногда владельцы просят перевести деньги на личный счет, а не на юридически закрепленный.
Еще одна деликатная проблема связана с отсутствием прозрачности при взимании владельцем платы за дополнительные расходы, связанные с отоплением, горячей водой и кабельным телевидением. Когда такие счета оплачиваются съемщиком заранее, арендатор по итогу либо возвращает часть лишних средств, либо просит доплату. Потому при сверке эти счета следует рассматривать очень внимательно.
Читайте наш материал о том, как правильно искать арендную квартиру в Швейцарии.
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