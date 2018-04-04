Собственники квартир в Цюрихе требуют огромные арендные депозиты

Сейчас чтобы снять трехкомнатную квартиру на окраине Цюриха , потребуется минимум $3 000 и полный пакет документов. Сюда входит не только подробная информация о доходах, характеристики с места работа, но иногда и информация из налоговой, сообщает The Local.

Более того: несмотря на то, что требовать залог в размере более трехмесячной арендной платы в Швейцарии незаконно, многие собственники просят внести предоплату за 6–9 месяцев аренды. Причем иногда владельцы просят перевести деньги на личный счет, а не на юридически закрепленный.

Еще одна деликатная проблема связана с отсутствием прозрачности при взимании владельцем платы за дополнительные расходы, связанные с отоплением, горячей водой и кабельным телевидением. Когда такие счета оплачиваются съемщиком заранее, арендатор по итогу либо возвращает часть лишних средств, либо просит доплату. Потому при сверке эти счета следует рассматривать очень внимательно.

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