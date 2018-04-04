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Новое здание Музеев Московского Кремля могут открыть к концу 2021 года
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Новое здание Музеев Московского Кремля могут открыть к концу 2021 года 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Его площадь составит 80 тысяч квадратных метров.
Новое здание Музеев Московского Кремля планируется открыть для посетителей к концу 2021 года. Его концепция будет представлена на суд общественности уже предстоящим летом.
— Мы сейчас в основном занимаемся дизайном того, что представим нашим зрителям. Принципиальное расположение витрин, цвет стен, освещение, то, какие экспонаты где будут располагаться, и какие истории они будут таким образом демонстрировать — это мы уже продумали. К середине лета концепцию завершим, — пояснила генеральный директор комплекса Елена Гагарина.
Площадь нового комплекса составит 80 тысяч квадратных метров. По словам Елены Гагариной, здание планируется передать Музеям Кремля к концу 2020 года, а открыть для гостей в конце 2021 года, отмечает ТАСС. На данный момент площадь музейного комплекса составляет 10 тысяч квадратных метров.
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