Рейд по обнаружению разукомплектованных транспортных средств провели в Сосенском

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Сотрудники отдела территориальной безопасности администрации Сосенского провели 5 апреля рейд по выявлению брошенных транспортных средств на территории поселения.

— Во время проверки было обнаружено четыре бесхозных легковых автомобиля. Одна машина находилась рядом с домом №7, корпус 2, по улице Липовый Парк в Коммунарке. Три транспортных средства стояли около дома №14 в поселке Газопровод, — добавил заместитель главы администрации поселения Сосенское Владимир Бринь.

Он отметил, что владельцам оставлены уведомления о необходимости убрать разукомплектованные автомобили. Если они этого не сделают в течение 14 дней, машины эвакуируют на специальную стоянку.