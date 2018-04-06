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Рейд по обнаружению разукомплектованных транспортных средств провели в Сосенском
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Рейд по обнаружению разукомплектованных транспортных средств провели в Сосенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 59 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники отдела территориальной безопасности администрации Сосенского провели 5 апреля рейд по выявлению брошенных транспортных средств на территории поселения.
— Во время проверки было обнаружено четыре бесхозных легковых автомобиля. Одна машина находилась рядом с домом №7, корпус 2, по улице Липовый Парк в Коммунарке. Три транспортных средства стояли около дома №14 в поселке Газопровод, — добавил заместитель главы администрации поселения Сосенское Владимир Бринь.
Он отметил, что владельцам оставлены уведомления о необходимости убрать разукомплектованные автомобили. Если они этого не сделают в течение 14 дней, машины эвакуируют на специальную стоянку.
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