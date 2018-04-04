Еще два жилых корпуса на 834 квартиры построят в составе ЖК «Бунинские луга» в ТиНАО

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объектов инвестиционного капитального строительства „Многоэтажный жилой дом корпус 2.2/1“ и „Многоэтажный жилой дом корпус 2.2/2“ по адресу: дер. Столбово, з/у 1/1, поселение Сосенское, Новомосковский административный округ Москвы . В общей сумме в домах запроектировано 834 квартиры различной площади и конфигурации: от уютных студий до просторных четырехкомнатных квартир», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, слова которого цитирует пресс-служба, согласована проектная документация на строительство двух жилых домов переменной этажности от девяти до 17 этажей в поселении Сосенское в ТиНАО.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина все современные жилые микрорайоны должны реализовываться в рамках настоящей комплексной застройки со всей необходимой инфраструктурой. Так, еще два новых корпуса появятся в рамках уже существующего жилого комплекса «Бунинские луга». На данный момент в ЖК уже успешно функционируют школа и детский сад, а на первых этажах жилых домов открываются магазины и разнообразные предприятия торговли», — пояснил В. Леонов. В пресс-службе отметили, что на первых этажах пятисекционного и шестисекционного жилых зданий запланировано размещение помещений общественного назначения, а также внеквартирных хозяйственных кладовых для хранения личных вещей жителей домов в уровне подвала. Входы в подъезды запроектированы без лестниц с планировочной отметки земли. Кроме того, проектом предусмотрена полная внутренняя отделка входов, мест общего пользования жилой части здания, вспомогательных, обслуживающих и технических помещений в соответствии с их функциональным назначением. Для установки наружных блоков кондиционирования предполагается размещение корзин на фасаде здания.

«В рамках благоустройства территории жилого комплекса появятся места для отдыха, оборудованные скамьями, площадки для игр детей и занятий спортом. Также рядом с домами запроектированы плоскостные автостоянки. Кроме того, будут установлены малые архитектурные формы, разбиты газоны и цветники, высажены зеленые насаждения», — добавили в пресс-службе.