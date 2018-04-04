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Реконструкция аэропорта Омск-Фёдоровка может начаться только в 2025 году
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Реконструкция аэропорта Омск-Фёдоровка может начаться только в 2025 году 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 3 апреля, состоялось заседание комитета Заксобрания Омской области, на котором депутаты обсудили ситуацию со строительством аэропорта Омск-Фёдоровка.
Проект требует серьёзных вложений, поскольку аэропорт придётся полностью реконструировать, только на новую взлётно-посадочную полосу придётся потратить около 2,5 млрд рублей. Всего на реконструкцию Омск-Фёдоровки необходимо 11 млрд
Региональные власти ищёт инвестора, который захочет вложиться в проект. При этом регион готов выделить на реконструкцию аэропорта только 2 млрд, также региональные власти надеются, что Омской области с финансированием поможет федеральный Минпром.
По словам начальника департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений областного Минпрома Алексея Лазуткина, не нужно думать, что реконструкция начнется скоро.
«Речь не идет об этом годе. Это примерно 2025 год», — цитирует слова чиновника «Омск-информ».
Отметим, что поиски инвестора осложняются ещё и тем, что их не устраивает пассажиропоток.
«Инвестор должен понимать, что это ему выгодно, — говорит Алексей Лазуткин. — Они рассчитывали на пассажиропоток 1,8 млн человек, сейчас он составляет 900 тысяч. Такой пассажиропоток не сможет покрыть их расходов».
Добавим, что основным потенциальным инвестором проекта по-прежнему считают «Новапорт».
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 Ещё 2 источника 
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