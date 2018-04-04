Ещё
Война за квартиру развернулась между родственниками в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Война за квартиру развернулась между родственниками в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Москве инвалид с ампутированной ногой утверждает, что ее пытается выжить из квартиры собственный брат. Женщине уже пришлось столкнуться с заявлениями в полицию, исками, сменой замков.
Оксана Малькова — инвалид третьей группы. Она пережила рак, вследствие которого осталась без ноги. Брат москвички, Алексей, якобы после похорон матери предъявил права на квадратные метры в столичной квартире и, по словам девушки, сразу поменял замки. Попасть домой Оксана и ее  10-летний
сын смогли лишь с представителем власти. Часть вещей, как уверяет москвичка, пропала.
Здесь был диван, на кухне гарнитур, сделан был вид, что я здесь не проживаю, даже до последней фотографии моего ребенка уничтожено все  — Оксана Малькова.
Также женщина утверждает, что из квартиры исчезли даже ее документы.
Человек хочет денег, хочет выселить меня и полностью приватизировать квартиру на себя и ребенка
— Оксана Малькова.
Сводный брат Оксаны начал борьбу за жилплощадь через суд. Он также написал заявления в полицию с просьбой выселить родственницу, которая там якобы не живет. Оксана утверждает, это ее единственное жилье. В этой квартире она живет на пенсию вместе с сыном.
Сейчас между родственниками идет холодная война. Никаких личных встреч или звонков, только нейтральная территория — кабинет участкового. Именно там Оксана и Алексей пытаются решить жилищный вопрос.
Между тем, у каждого из родственников равные права. Суть спора — муниципальная квартира, в которой прописаны и Оксана, и Алексей, а также двое несовершеннолетних детей. Алексей, в свою очередь, ситуацию не комментирует.
360tv.ru: последние новости
В ОЭЗ «Дубна» построят завод по производству лодочных моторов Миллион за аренду квартиры: цены в преддверии ЧМ‐2018 продолжают расти Ключи от 4 тысяч квартир выдадут обманутым дольщикам Подмосковья в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе256
Украине «перекроют» Керченский пролив708
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США29
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»172
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение