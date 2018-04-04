Война за квартиру развернулась между родственниками в Москве

Москве инвалид с ампутированной ногой утверждает, что ее пытается выжить из квартиры собственный брат. Женщине уже пришлось столкнуться с заявлениями в полицию, исками, сменой замков.

Оксана Малькова — инвалид третьей группы. Она пережила рак, вследствие которого осталась без ноги. Брат москвички, Алексей, якобы после похорон матери предъявил права на квадратные метры в столичной квартире и, по словам девушки, сразу поменял замки. Попасть домой Оксана и ее 10-летний

сын смогли лишь с представителем власти. Часть вещей, как уверяет москвичка, пропала.

Здесь был диван, на кухне гарнитур, сделан был вид, что я здесь не проживаю, даже до последней фотографии моего ребенка уничтожено все — Оксана Малькова.

Также женщина утверждает, что из квартиры исчезли даже ее документы.

Человек хочет денег, хочет выселить меня и полностью приватизировать квартиру на себя и ребенка

— Оксана Малькова.

Сводный брат Оксаны начал борьбу за жилплощадь через суд. Он также написал заявления в полицию с просьбой выселить родственницу, которая там якобы не живет. Оксана утверждает, это ее единственное жилье. В этой квартире она живет на пенсию вместе с сыном.

Сейчас между родственниками идет холодная война. Никаких личных встреч или звонков, только нейтральная территория — кабинет участкового. Именно там Оксана и Алексей пытаются решить жилищный вопрос.

Между тем, у каждого из родственников равные права. Суть спора — муниципальная квартира, в которой прописаны и Оксана, и Алексей, а также двое несовершеннолетних детей. Алексей, в свою очередь, ситуацию не комментирует.