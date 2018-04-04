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Подрядчик Высокого моста в качестве декоративной юбки для столбов использовал пластиковые горшки
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Подрядчик Высокого моста в качестве декоративной юбки для столбов использовал пластиковые горшки 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня с утра на мосту Высоком подрядчик, который занимался его реконструкцией, устраняет недостатки работ.
Сейчас перекладывают плитку. А ограждения путепровода и защитные элементы крепежей матч освещения, заменены и покрашены в черный цвет. Качество реконструкции моста обсуждаются в социальных сетях. По утверждению очевидцев, черная краска местами облупилась, а сама деталь, так называемая «юбка», оказалось пластиковой. Некоторые нашли совпадения с глиняными горшками, которые можно приобрести в строительных магазинах примерно за 700 рублей. Напомним, официально Высокий мост был принят в эксплуатацию Управлением капитального строительства в марте этого года. На его ремонт потратили почти миллиард рублей.
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