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Мужчина пострадал при пожаре в Автозаводском районе
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Мужчина пострадал при пожаре в Автозаводском районе 

В городе N 19 минут назад
Фото: В городе N
30-летний мужчина пострадал при пожаре, который вспыхнул в квартире одного из домов по Южному шоссе в Автозаводском районе. Он отравился продуктами горения, врачи госпитализировали его в больницу № 33. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о пожаре в многоквартирном доме поступила в центр управления в кризисных ситуациях около пяти часов утра. Когда на место происшествия прибыли первые подразделения, из окон квартиры на втором этаже шел дым. Хозяин успел самостоятельно эвакуироваться, но получил отравление. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам десятерых жильцов, в том числе двоих детей. Еще пять человек были спасены с помощью специальных масок. Никто из них не пострадал.
С огнем боролись 22 человека, привлекалось шесть единиц техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, сгорело имущество в квартире. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.
Напомним, в Сергаче пожарные спасли ребенка из горящего дома.
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