В Абхазии отели снизили цены на 11%

В Абхазии отели снизили цены до уровня 2016 года

В преддверии летнего сезона для привлечения туристов средства размещения Абхазии снизили цены на свои услуги на 11 процентов. Таким образом, стоимость оказалась на уровне расценок 2016 года. Об этом "РГ" сообщил замминистра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба.

Активный курортный сезон здесь начинается с середины июня и длится до октября. Согласно официальным данным, единовременно соседняя республика может принять до 75 тысяч человек: более 25 тысяч смогут разместиться в отелях, остальных же ждут в комфортабельных квартирах, домах и кемпингах.

По данным властей Абхазии, в 2017 году страну с однодневными экскурсиями посетили более 800 тысяч человек. В основном это граждане России — около 90 процентов, остальные десять процентов приходятся на жителей стран СНГ, Китая и Европы. Правда, в 2015-2016 годах турпоток был гораздо активнее: гостями республики стали до 1,3 миллиона туристов.

— Прошлый сезон показал, что спугнуть отдыхающего на фоне жесткой конкуренции курортов легко. Особенно ростом ценника. Стоимость выросла, людей приехало меньше. В итоге все оказались в минусе. Снижение стоимости размещения — это необходимость. Наши отельеры это понимают, потому и идут навстречу, — объясняет Астамыр Ахба. — Если кто-то и станет предлагать цены выше рекомендованных властями, то таких точно будет единицы. Поймите, большинство предпринимателей не хочет снова испытывать судьбу и рисковать загрузкой.

Кстати, для удобства отдыхающих уже создан национальный турпортал, где размещена информация о местных достопримечательностях и услугах, которые наверняка заинтересуют гостей.

Помимо привычных пеших и автомаршрутов к горным красотам республики курортник сможет насладиться рафтингом, полетать на параплане и заняться дайвингом. Также отпускников ждут экскурсии к многочисленным объектам культурного наследия.