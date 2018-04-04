Площадь покупки квартир больше на 20%, чем в апартаментах

Как отмечают аналитики компании «БЕСТ-Новострой», один из основных трендов на российском рынке недвижимости — это рост предложения. Несмотря на сезонные колебания, кривая предложения и количества сделок с физлицами демонстрируют уверенный рост.

Директор платформы bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе замечает, что минимальная доля сделок от объема предложения на экспозиции составляла примерно 13%, максимальная — 24%. В среднем за 2 года соотношение выставленного и реализованного по ДДУ составило 18,5%.

С апартаментами история немного другая: здесь средний процент сделок от предложения — порядка 8%, минимальное значение было 3,5%, максимальное — 10%. В целом апартаменты чувствуют себя не так уверенно, как квартиры. Но они устойчиво растут, как в прошлом году, и общее значение по заключенным ДДУ увеличилось.

"Можно увидеть, что в формате квартир спрос сконцентрирован на проектах комфорт-класса, а в формате апартаментов — на проектах бизнес-класса. Малогабаритное жилье чаще покупают в апарт-комплексах, а у покупателей квартир больше всего востребованы двухкомнатные лоты. Средняя площадь покупки квартир — на 20% больше, чем в апартаментах", — резюмирует эксперт.