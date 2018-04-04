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Балкон «Дома со зверями» мог обрушиться из-за нарушения технологии работ
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Балкон «Дома со зверями» мог обрушиться из-за нарушения технологии работ 

РИА Недвижимость 32 минуты назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Причиной обрушения части балкона «Дома со зверями» на Чистопрудном бульваре в центре столицы могло стать нарушение технологии реставрационных работ, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Мосгорнаследия.
"В воскресенье, 1 апреля произошло обрушение фрагмента штукатурки балкона на фасаде здания. Никто не пострадал. Для устранения общественной опасности дальнейшего обрушения 2 апреля управляющей компанией — ООО «Дом Мастер» — удалены части аварийной штукатурки в качестве превентивной меры. Вероятнее всего, причиной произошедшего стало нарушение технологии работ", — рассказали в пресс-службе департамента.
В связи с тем, что на проведенные в 2016 году работы имеются гарантийные обязательства, Мосгорнаследием направлено требование в адрес заказчика работ и подрядчика о проведении работ по устранению дефектов. Кроме того, в адрес управляющей компании также направлено требование о проведении работ по сохранению фасадов, отметили в Мосгорнаследии.
Доходный дом церкви Святой Троицы в Грязях ("Дом со зверями") по адресу Чистопрудный бульвар, дом 14, строение 3 является объектом культурного наследия регионального значения. Здание построено в 1908 году. Часть квартир предназначалась для временного проживания нуждающихся прихожан церкви, оставшиеся квартиры должны были сдаваться в аренду. Главным украшением дома является пояс из терракотовых барельефов на третьем и четвёртом этажах, на которых изображены сказочные звери, птицы и растения. По данным Мосгорнаследия, в настоящий момент — это многоквартирный жилой дом.
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