Монтаж инженерных сетей в жилом комплексе «СУ-155» в Новых Черемушках могут завершить к концу октября

Монтаж инженерных сетей внутри жилого комплекса « СУ-155 » в Новых Черемушках начнется 10 апреля, а его завершение запланировано на конец октября 2018 г., сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на представителя ООО «РК Строй» (входит в структуру АКБ «Российский капитал» (ПАО) и курирует достройку объекта).

«Работы по прокладке инженерных сетей внутри корпусов проблемного объекта АО «СУ-155» по адресу: район Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8 (ЮЗАО), начнутся с 10 апреля 2018 г.», — цитирует пресс-служба представителя ООО «РК Строй» (входит в структуру АКБ «Российский капитал» (ПАО) и курирует достройку объекта).

Он пояснил, что с 10 апреля начнутся работы по монтажу вентиляционных, отопительных, канализационных сетей, сетей водоснабжения. Примерно через две недели стартуют работы по монтажу электрических сетей. Подрядчик для данных работ выбран, задачи ему поставлены, сроки определены. «Сдать в эксплуатацию сети он планирует к концу октября текущего года», — рассказал представитель ООО «РК Строй».

Он отметил, что в настоящий момент ООО «РК Строй» ожидает решения Москомэкспертизы по расширению и укреплению фундаментной плиты, на которой стоит жилой комплекс, и возможному усилению грунтов. Для этого ООО «РК Строй» осуществляет дополнительные геологические изыскания. Также продолжается отделка фасадов и остекление окон. Строительные работы на объекте идут согласно утвержденной «дорожной карте».

«СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2АБВ, районе Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2, районе Нагатино-Садовники, мкр-н 1, корп. 29Б, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 15, 23. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала», — напомнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что первый из проблемных объектов «СУ-155» в Москве по адресу: район Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2 — введен в июле 2017 г. На 2018 г. запланирован ввод в эксплуатацию объектов в районе Новые Черемушки и в районе Нагатино-Садовники. Функция по достройке объектов возложена на структуру АКБ «Российский капитал» (ПАО) — ООО «РК Строй».