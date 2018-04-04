В Самаре выставили на продажу меблированную квартиру за 35 миллионов рублей 

Аналитики портала N1.RU сравнили цены на самарские квартиры, выставленные на продажу с мебелью и без неё. Средняя цена меблированной квартиры в областной столице составила 3,37 миллиона рублей. Это на 13,5% больше, чем стоимость обычной квартиры — 2,97 миллиона рублей. Самой большой разрыв в цене объектов с мебелью и без оказался среди трёхкомнатных квартир. В частности, средняя цена обычной «трёшки» составляет 4,3 миллиона рублей, а средняя цена такой же квартиры с мебелью уже на 26% выше — 5,45 миллиона рублей. Средняя цена меблированной «двушки» — 3,6 миллиона рублей, «однушки» — 2,23 миллиона рублей. По подсчётам аналитиков, стоимость одного квадратного метра в квартирах с мебелью по всем районам города находится на отметке 61,7 тысячи рублей. Среди меблированных квартир на продажу самую большую долю составляют однокомнатные и двухкомнатные квартиры— около 40% от общего объёма. «Трёшек» примерно 20%. Лидер по числу меблированных квартир в продаже — Промышленный район. — Наибольшая доля квартир с мебелью встречается в двух полярных сегментах — дешевых и дорогих. Зачастую собственники недорогих квартир просто не хотят забирать старую мебель и тратиться на её транспортировку. Владельцы дорогой недвижимости, как правило, переезжая в новое жилье, создают новый дизайн-проект, под который старая обстановка просто не подходит, — прокомментировала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Обеим категориям продавцов ненужная мебель позволяет поднять ценник. По данным N1.RU, самая дорогая меблированная квартира в Самаре находится в ЖК «Ладья». Её продают за 35 миллионов рублей. А самую дешевую меблированную малосемейку продают в районе станции метро «Юнгородок» за 850 тысяч рублей. Доли меблированных квартир в продаже по районам, Самара
Район
Март 2017
Март 2018
Железнодорожный
12%
12,3%
Кировский
16%
9,7%
Красноглинский
5,6%
10,4%
Куйбышевский
4%
4%
Ленинский
6,5%
4,5%
Октябрьский
13%
24%
Промышленный
27,7%
17%
Самарский
3,5%
6,5%
Советский
11,7%
11,7%