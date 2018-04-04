Минстрой сформировал федеральный реестр лучших практик

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что более 100 проектов одобрено для включения в федеральный реестр лучших практик по итогам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Об этом сообщается в пресс-релизе Минстроя, поступившем в «Газету.Ru».

"Всего в Минстрой России в 2017 году поступило 538 заявок от всех 85 регионов России . Эти заявки в течение двух месяцев рассматривались экспертами. В итоге для включения в реестр было отобрано 125 реализованных в 2017 году проектов. Больше всего проектов отобрано из республики Татарстан , Московской и Ленинградской областей, Москвы и Санкт — Петербурга ", — сказал Мень.

Уточняется, что за время реализации приоритетного проекта на территории регионов в 2017 году было проведено более 38 тыс. мероприятий, направленных на вовлечение бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства.

"Необходимо отметить высокий интерес граждан к этой работе и готовность в ней участвовать. Так, в прошлом году в реализации проекта приняли участие порядка 700 тыс. человек", — отметил Мень.

Он также напомнил, что планы по благоустройству общественных и дорожных территорий в 2017 году выполнены на 103%.