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Минстрой сформировал федеральный реестр лучших практик
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Минстрой сформировал федеральный реестр лучших практик 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что более 100 проектов одобрено для включения в федеральный реестр лучших практик по итогам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Об этом сообщается в пресс-релизе Минстроя, поступившем в «Газету.Ru».
"Всего в Минстрой России в 2017 году поступило 538 заявок от всех 85 регионов России. Эти заявки в течение двух месяцев рассматривались экспертами. В итоге для включения в реестр было отобрано 125 реализованных в 2017 году проектов. Больше всего проектов отобрано из республики Татарстан, Московской и Ленинградской областей, Москвы и Санкт — Петербурга", — сказал Мень.
Уточняется, что за время реализации приоритетного проекта на территории регионов в 2017 году было проведено более 38 тыс. мероприятий, направленных на вовлечение бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства.
"Необходимо отметить высокий интерес граждан к этой работе и готовность в ней участвовать. Так, в прошлом году в реализации проекта приняли участие порядка 700 тыс. человек", — отметил Мень.
Он также напомнил, что планы по благоустройству общественных и дорожных территорий в 2017 году выполнены на 103%.
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