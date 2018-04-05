СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в квартире в Царицыно

Следствие начало проверку по факту гибели в пожаре хозяйки квартиры на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«Днем 4 апреля в квартире жилого дома на ул. Ереванская произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено предположительно тело хозяйки квартиры 1944 г. рождения. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — рассказала Ю. Иванова.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза.