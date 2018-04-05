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СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в квартире в Царицыно
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СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в квартире в Царицыно 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Фото: Южные горизонты
Следствие начало проверку по факту гибели в пожаре хозяйки квартиры на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«Днем 4 апреля в квартире жилого дома на ул. Ереванская произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено предположительно тело хозяйки квартиры 1944 г. рождения. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — рассказала Ю. Иванова.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в квартире на ул. Ереванская, д. 12, корп. 1 произошел пожар на четвертом этаже. В результате погиб один человек. В ходе разведки и тушения пожара с горевшего и расположенного выше этажей были спасены пять человек.
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 Ещё 4 источника 
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