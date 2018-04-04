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Уфимской мэрии вернули землю на 40 миллионов рублей, незаконно отданную застройщику
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Уфимской мэрии вернули землю на 40 миллионов рублей, незаконно отданную застройщику 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
100 тысяч квадратных метров городских земель вернули уфимской мэрии. Нарушение земельного законодательства выявила и устранила республиканская прокуратура.
Проверяющие выяснили, что в 2015 году строительной фирме, занимающейся строительством проблемных домов, участок стоимостью 40 миллионов рублей в Деме передали в собственность — в качестве компенсации затрат.
— Эти действия были незаконными: у городского управления не было прав раздавать земли в счет компенсации, — пояснили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Мэрия Уфы обратилась в Арбитраж, прокуратура иск поддержала, и землю вернули законному владельцу.
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