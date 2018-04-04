Сироты живут в сырых квартирах: суд с застройщиком 11 апреля

Специальная комиссия министерства 4 апреля осмотрела дом по улице Мира, 25. В кирпичном двухэтажном доме стойкий запах сырости и затхлости, члены комиссии и журналисты имели возможность увидеть и оценить качество жилья детей-сирот: линолеум положен сразу на бетон, обои отстают от стен, из окон дует, стены в трещинах. У жильцов накопилось немало претензий к застройщику.

«Дом был сдан эксплуатацию в 2012 году, застройщик ООО «Стройтайм», заселен в 2013. В доме 24 квартиры, 18 квартир отдали детям-сиротам. На данный момент в семи из них проживают владельцы, 11 квартир или сдаются в аренду, или пустуют. Стали поступать жалобы: холод, сырость, грибок, плохая вентиляция. В 2016 году выехала комиссия, мы стали реагировать, выписали предписания в устранении недочетов, но устранены они были не в полной мере», — рассказала замминистра труда и социального развития Ольга Потапова

О предстоящем суде с застройщиком рассказал журналистам после осмотра дома врио министра труда и социального развития Ярослав Фролов : «Письма от застройщика, что все приведено в надлежащее состояние, мягко говоря, неубедительны. Мы видели все своими глазами. После неоднократных предписаний администрация Колыванского района подала на застройщика в суд. Заседание должно состояться 11 апреля. Посмотрим, какое решение будет принято. Но показательно поведение застройщика: мы приглашали его приехать сюда, чтобы посмотреть и разобраться. Он категорически отказался. Очень надеемся на взвешенное решение суда, но оставляем за собой право обратиться в прокуратуру

Министр отметил, что контролировать качество жилья для сирот должны местные районные власти.

»Министерство передает полномочия вместе с деньгами муниципалитетам. Те либо строят жилье для детей-сирот, либо приобретают на вторичном рынке. Контроль за качеством жилья ложится на муниципалитеты», — подчеркнул Ярослав Фролов. Однако в Колывани потребовался приезд спецкомиссии правительства во главе с врио министра.

Напомним, неделю назад качество жилья, представленного детям-сиротам, проверили в Болотнинском районе. Комиссию возглавила замминистра труда и социального развития Ольга Потапова.

В ходе выезда в Болотное комиссия не обнаружила серьезных претензий к качеству квартир в доме по адресу Степной, 37.

Проблемы там возникают из-за безответственного (граничащего с вандализмом) отношения части сирот к предоставленным квартирам.

Ольга Потапова отметила разительные изменения в состоянии дома с момента последней проверки, прошедшей год назад, констатируя факт принятия ошибочного решения администрацией муниципалитета о заселении 52 жильцов из числа детей-сирот в один дом. «Министерство, начиная с 2013 года, неоднократно давало всем главам муниципальных образований и городских округов рекомендации о точечном расселении детей-сирот. И, построив единый дом для обеспечения жильем, муниципалитет приобрел проблему сосредоточения в одном месте недостаточно социализированных людей, неспособных самостоятельно решать свои проблемы», — сказала замминстра.