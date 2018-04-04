Ещё
Южный передел: под строительство обводной дороги и развязки на Главной заберут 291 участок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шойгу предупредил о новой угрозе
Шойгу предупредил о новой угрозе

Южный передел: под строительство обводной дороги и развязки на Главной заберут 291 участок 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области начало подготовку к строительству Южной обводной дороги и развязки на улице Главной в столице региона. Глава ведомства Иван Пивкин подписал приказ о резервировании почти трех сотен участков.
— Срок — три года. Для возведения Южной обводной дороги резервируются 248 площадок в границах участка площадью 1 148 848 квадратных метров (это зона строительства. — Прим. ред.), а для развязки на улице Главной — 43 площадки в границах участка площадью 111 715 квадратных метров, — говорится в документах Минтранса.
О каких-либо действиях с земельными участками в Минтрансе пока не сообщают. Но и другие собственники воспользоваться ими, например, для строительства теперь не смогут.
Оба проекта в Самаре обсуждают уже несколько лет. Южная обводная дорога должна пройти от улицы Водников до Южного шоссе. Посмотрите нашу видеосхему расположения будущей дороги.
Схема новой обводной дороги
Сейчас Минтранс ищет подрядчика для разработки проекта первого этапа строительства. Он предусматривает обустройство дороги на участке от улицы Водников до улицы Самарской. Подрядчики должны увязать проект со строительством Фрунзенского моста, а также предусмотреть пересечения с мостом в створе улицы Главной. При этом специалисты должны провести обследование последнего.
Развязку на улице Главной будут возводить в три этапа. Первый предусматривает строительство объездной дороги, второй — реконструкцию основного хода Главной, третий — съезд с планируемого путепровода.
63.ru: последние новости
В Самаре выставили на продажу меблированную квартиру за 35 миллионов рублей Улицы Водников и Самарскую свяжут новой дорогой Добавят денег на Фрунзенский мост: Самара получит солидный трансферт из Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив733
Путин заявил о полном разгроме ИГ210
Шойгу предупредил о новой угрозе54
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России25
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение