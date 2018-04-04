Южный передел: под строительство обводной дороги и развязки на Главной заберут 291 участок

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области начало подготовку к строительству Южной обводной дороги и развязки на улице Главной в столице региона. Глава ведомства Иван Пивкин подписал приказ о резервировании почти трех сотен участков.

— Срок — три года. Для возведения Южной обводной дороги резервируются 248 площадок в границах участка площадью 1 148 848 квадратных метров (это зона строительства. — Прим. ред.), а для развязки на улице Главной — 43 площадки в границах участка площадью 111 715 квадратных метров, — говорится в документах Минтранса.

О каких-либо действиях с земельными участками в Минтрансе пока не сообщают. Но и другие собственники воспользоваться ими, например, для строительства теперь не смогут.

Оба проекта в Самаре обсуждают уже несколько лет. Южная обводная дорога должна пройти от улицы Водников до Южного шоссе. Посмотрите нашу видеосхему расположения будущей дороги.

Схема новой обводной дороги

Сейчас Минтранс ищет подрядчика для разработки проекта первого этапа строительства. Он предусматривает обустройство дороги на участке от улицы Водников до улицы Самарской. Подрядчики должны увязать проект со строительством Фрунзенского моста, а также предусмотреть пересечения с мостом в створе улицы Главной. При этом специалисты должны провести обследование последнего.

Развязку на улице Главной будут возводить в три этапа. Первый предусматривает строительство объездной дороги, второй — реконструкцию основного хода Главной, третий — съезд с планируемого путепровода.