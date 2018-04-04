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Слепоглухих жителей Подмосковья научат жить самостоятельно
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Слепоглухих жителей Подмосковья научат жить самостоятельно 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В июне в Подмосковье стартует социальный проект, в рамках которого слепоглухих людей поселят в специально оборудованных квартирах для самостоятельного проживания, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«Сейчас мы делаем пилотный проект с фондом слепоглухих. У нас есть две квартиры: двухкомнатная и однокомнатная. И мы планируем нескольких наших слепоглухих граждан, которые проживают в психоневрологических интернатах, поселить туда на самостоятельное проживание. Может быть, это будут люди не из наших интернатов, но обязательно это будут жители Московской области. Сейчас у нас идет ремонт этих квартир», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Обе квартиры находятся в собственности Московской области и располагаются в Люберцах. Региональные власти передали эту жилплощадь в безвозмездное пользование фонду слепоглухих.
«У фонда уже много наработок, которые помогут нам и нашим подопечным. Например, сотрудники фонда разработали план оборудования этих квартир», — добавила министр.
По словам Фаевской, для людей с ограниченными возможностями очень важна практика самостоятельного проживания. Она дает инвалидам возможность вести более активную социальную жизнь.
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