Слепоглухих жителей Подмосковья научат жить самостоятельно

В июне в Подмосковье стартует социальный проект, в рамках которого слепоглухих людей поселят в специально оборудованных квартирах для самостоятельного проживания, сообщается на официальном портале правительства Московской области

«Сейчас мы делаем пилотный проект с фондом слепоглухих. У нас есть две квартиры: двухкомнатная и однокомнатная. И мы планируем нескольких наших слепоглухих граждан, которые проживают в психоневрологических интернатах, поселить туда на самостоятельное проживание. Может быть, это будут люди не из наших интернатов, но обязательно это будут жители Московской области. Сейчас у нас идет ремонт этих квартир», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская

Обе квартиры находятся в собственности Московской области и располагаются в Люберцах . Региональные власти передали эту жилплощадь в безвозмездное пользование фонду слепоглухих.

«У фонда уже много наработок, которые помогут нам и нашим подопечным. Например, сотрудники фонда разработали план оборудования этих квартир», — добавила министр.

По словам Фаевской, для людей с ограниченными возможностями очень важна практика самостоятельного проживания. Она дает инвалидам возможность вести более активную социальную жизнь.